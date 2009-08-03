Комп'ютери дешевшають у всьому світі

За минулий рік ціни на персональні комп`ютери і ноутбуки знизилися в середньому на 20%. Експерти прогнозують, що найближчим часом падіння цін на ПК триватиме, оскільки на ринку з`являтиметься все більше нових моделей.

Водночас, попит на комп`ютери зростає. Причин для цього чимало: і поява нової операційної системи Windows 7, і початок поступового відновлення світової економіки, і запуск цілої лінійки нової продукції.

Свою роль відіграє і той факт, що багато споживачів вважають комп`ютер предметом першої необхідності і часто купують ПК або ноутбук, навіть попри кризу.

Одразу після початку кризи в серпні 2007-го великі виробники комп`ютерів, такі як Hewlett-Packard Co, Dell Inc, Acer і Lenovo, зіткнулися з різким падінням попиту на їхню продукцію. У результаті вони були змушені знизити ціни. Окрім того, на ринку з`явилися нетбуки – невеликі та відносно дешеві ноутбуки.

"Виробникам ПК і ноутбуків не залишається нічого іншого, окрім як знижувати ціни на свою продукцію. Головне в цій ситуації – не зазнати збитків і зуміти вчасно скоротити виробничі витрати", - зазначив аналітик Pacific Crest Securities Брент Браселін.

За оцінками експертів, за підсумками II кварталу 2009 року постачання комп`ютерів скоротилося на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте, цей показник виявився кращим за більшість прогнозів, що свідчить про поступове відновлення ринку ПК. Експерти кажуть і про те, що найближчим часом попит на комп`ютери тільки зростатиме.

ТСН