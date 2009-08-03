Судять підприємця, який незаконно збудував кафе

Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу щодо керівника закладу харчування, який у березні без дозволу захопив ділянку площею 125 кв. м на території Національного природного парку «Голосіївський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.4 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

На захопленій землі підприємець без жодних дозвільних документів збудував кафе, пошкодивши об’єкт природно-заповідного фонду (відповідно до указу Президента України від 28 липня 2007 року «Про створення Національного природного парку «Голосіївський», ця земля належить до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення).

Прокуратурою Голосіївського району до Господарського суду м. Києва пред’явлено позовну заяву про звільнення ділянки, знесення самовільно збудованої споруди та відшкодування завданих державі матеріальних збитків у розмірі 25 тис. грн.

Таку суму, за висновком Державної екологічної інспекції, потрібно буде витратити, щоб привести пошкоджену ділянку до попереднього стану.