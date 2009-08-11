На Хрещатику відбудеться загальноміський шкільний ярмарок
12:13, 11 серпня 2009Права споживачів
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У Києві до нового 2009/2010 навчального року з метою забезпечення школярів товарами шкільного асортименту відбудуться шкільні ярмарки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Так, згідно з документом, в усіх районах Києва будуть проведені шкільні ярмарки із продажу товарів шкільного асортименту у період з 5 серпня до 5 вересня. А 15-16 серпня на вул. Хрещатик відбудеться загальноміський шкільний ярмарок з продажу товарів для школярів, у зв’язку з чим з 09.00 до 17.00 15 серпня на Хрещатику буде перекрито рух автомобільного транспорту.
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