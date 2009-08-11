У липні продаж сільгосппродуктів на ринках Криму збільшився

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в липні 2009 р. збільшився в порівнянні з червнем на 17%, водночас, ціни на сільськогосподарську продукцію залишилися на рівні минулого місяця.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, знизилися ціни на свіжі помідори (на 38%), огірки (на 24%), картоплю (на 21%), часник (на 18%), свіжі фрукти і ягоди (на 14%), свіжу капусту (на 12%).

Підвищилися ціни на цибулю ріпчасту (на 45%), моркву (на 36%), яйця (на 25%), свіже молоко (на 15%), буряк (на 9%), сир (на 8%), вершкове масло (на 8%), сметану (на 7%), свинину (на 6%).

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 р. об`єм продажів сільгосппродуктів на ринках Криму збільшився на 9% при зниженні цін на 6%.