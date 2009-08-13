Зупинили незаконне ввезення в Україну комп'ютерної техніки

В аеропорту Львова співробітники Держприкордонслужби у взаємодії зі спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ виявили канал контрабандного ввезення в Україну комплектуючих до комп’ютерної техніки.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби, про те, що двоє наших співвітчизників повертатимуться на батьківщину рейсом з Мюнхена з контрабандою, прикордонники знали завчасно, тож в аеропорту на чоловіків вже чекали. Контрабандистів, які мали з собою чотири сумки та рюкзак, зупинили на виході з режимної зони. Серед багажу виявилося 1050 процесорів до комп’ютерів, ринкова вартість яких від 100 до 400 доларів, понад 7,3 тисячі комп’ютерних плат (оперативна пам’ять) вартістю від 12 до 18 доларів та 900 одиниць флеш-пам’яті вартістю від 10 до 50 доларів. Наразі затриманих чоловіків та контрабанду, яка за попередньою оцінкою коштує близько 1,7 мільйона гривень передали в ГУ БКОЗ Служби безпеки України для прийняття правового рішення. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.