На в'їзді до Криму встановили систему реєстрації автотранспорту
Працює упродовж світлового дня
Автоматична система реєстрації автотранспорту, що в`їжджає на територію Кримського півострова, почала працювати на Чонгарському перевалі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Ради Міністрів АРК, на базі Кримського курортно-туристичного агентства встановили відеокамеру і працює програма «Автоінспектор», за допомогою якої проводиться реєстрація автотранспорту і підрахунок обсяг автопотоку.
«Камера працює упродовж світлового дня. Наразі триває робота з облаштування додаткового освітлення траси, що дозволить забезпечити цілодобову роботу системи відеоспостереження», - зазначили в прес-службі.
Фіксація заїзду і виїзду автотранспорту дозволить гарантувати безпеку потенційним туристам, які в`їжджають до Криму, і полегшить пошук викрадених автомашин, вважають в Державтоінспекції автономії.
«Встановлена відеокамера зафіксувала проходження близько 300 автомобілів протягом години», - додали в прес-службі Ради Міністрів.
Надалі такі системи відеоспостереження планують встановити в Армянську.