У московських школах вводять обов'язкову ранкову зарядку

З 1 вересня в московських школах вводять обов`язкову ранкову зарядку та курси з основ військової служби. Про це повідомила голова Департаменту освіти Москви Ольга ЛАРІОНОВА.

"З нового навчального року в курс ОБЖ (основи безпеки життєдіяльності) для 10 і 11 класів буде введено курс "Основи військової служби", - сказала вона.

Також, за її словами, "з 1 вересня для всіх класів, окрім 10-х і 11-х, введуть обов`язкову ранкову зарядку. Вона проходитиме за 10 хвилин до початку занять".

О.ЛАРІОНОВА повідомила, що до школи поступово повертатимуть уроки праці, втрачені в 1990-ті роки.

"Уроки праці повертаються, звичайно, не в тому вигляді, як вони були, але дівчаток вчитимуть готувати, а хлопців - тримати молоток і цвяхи в руках", - сказала вона.

ИТАР-ТАРС