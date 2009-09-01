У Сумах відкрили концептуальний автоцентр Skoda

Ексклюзивний імпортер чеського автовиробника Skoda Auto a.s. в Україні – ТОВ «Єврокар» спільно з дилерським підприємством «Техногранд» відкрили в Сумах новий концептуальний автоцентр з продажу та обслуговування автомобілів Skoda.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Єврокар».

У повідомленні наголошують, що в 2009 році компанія «Єврокар» продовжує реалізацію довгострокової стратегії розвитку регіональної дилерської мережі.

Концептуальний автоцентр Skoda в Сумах, який відповідає всім корпоративним стандартам Skoda Auto, має шоу-рум площею більше 300 кв. м, де представлений весь модельний ряд автомобілів Skoda.

Площа станції технічного обслуговування автоцентру на 9 постів має більше 540 кв. м і складається із слюсарного, моторного і електроцехів. Крім того, в автоцентрі обладнані склад оригінальних запасних частин і аксесуарів, а також зона відпочинку та кафе.

За повідомленнням, на сьогоднішній день дилерська мережа «Єврокар» складається з 77 підприємств і є однією з найбільших в Україні.

Довідка УНІАН. Skoda Auto a.s. повністю належить найбільшому в Європі автомобільному концерну Volkswagen AG (Німеччина).