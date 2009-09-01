У Києві розпочали будівництво нового торгового центру

На Львівській площі в Києві почали будувати двоповерховий торговий центр. У комплексі буде реконструйований фонтан.

Про це пише «Газета по-київськи» (від 31 серпня).

Окрім фонтану в торговому центрі розмістять кафе та оглядовий майданчик з розсувним дахом. Комплекс обіцяють озеленювати, причому не тільки територію навколо, а й дах і всі приміщення. Під землею, де раніше знаходилося обладнання для обслуговування фонтану (воно давно розібране і вивезене), облаштують паркінг на 20 автомобілів.

Директор ТОВ «Класик», яке виступає замовником проекту, Олександр ЄРМОЛЕНКО розповів, що на розробку проекту та узгодження всіх необхідних документів витратили шість років. Будівельні роботи обіцяють завершити за рік, і на початок вересня 2010 року відкрити комплекс для відвідувачів.

Газета зазначає, що реконструкція Львівської площі входить до числа об`єктів, які мають бути покращені до Євро-2012. Проект площі розробляв відомий архітектор Янош ВІГ. Кажуть, що торговий центр у ньому врахований, і не дисонує з навколишніми будівлями.