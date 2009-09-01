Паризький аеропорт Шарль де Голь визнали найгіршим у світі

Щороку, починаючи з 1996-го, веб-портал www.sleepinginairports.net проводить дослідження уподобань пасажирів. Їх запитують, який аеропорт вони вважають найгіршим і, відповідно, найкращим. Головними критеріями є комфорт, зручність, чистота та ставлення до клієнтів. За підсумками першої половини 2009 року в категорії найгірший аеропорт світу лідирує паризький Шарль де Голь. Там, за свідченнями пасажирів, перебуває безліч безпритульних, і дуже мало чистих туалетів. Втім, основною проблемою є байдуже ставлення персоналу, який не переймається проблемами пасажирів, коли ті, наприклад, запізнюються на наступний рейс.

Друге місце у негативному рейтингу посідає московський аеропорт “Шереметьєво”, де людям доводиться весь час блукати у хмарі з цигаркового диму. Нарікають також на те, що співробітники не розмовляють іноземними мовами, а ті з них, які говорять англійською, знають лише лайливі слова – відзначають у своїх відгуках пасажири.

За результатами опитування 2008 року, до першої десятки найгірших аеропортів світу потрапляв і київський аеропорт “Бориспіль”. Тоді пасажири зауважували, що більшість оголошень були неправильними, міліціонери говорили лише українською і не вірили, що до України можна приїхати з туристичною метою, а співробітники митниці вимагали від подорожуючих хабарі. Втім, загалом працівники летовища були доволі привітними. Цього року “Бориспіль” у списку найгірших аеропортів не фігурує. Найкращими в світі визнали аеропорти в Сінгапурі, Сеулі та Гонконгу.

“Німецька хвиля”