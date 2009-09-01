З 1 вересня має початися фіксація нелегальних телефонів

До 1 вересня 2009 року оператори мобільного зв`язку мали завершити формування списків кодів IMEI мобільних телефонів у своїх мережах для передачі цих списків у Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

Такий порядок визначено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку №1339 від 5 лютого 2009 року «Про затвердження порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв».

Згідно з рішенням №1339, оператори мобільного зв`язку мають до 30 вересня 2009 року подати до УДЦР коди ІМЕІ терміналів, які обслуговувалися такими операторами станом на 1 вересня 2009 року, для їх внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

Тобто, з 1 вересня 2009 р., реєстрація в мережах операторів кодів IMEI мобільних телефонів, які знаходяться у розшуку, нелегально ввезені до України, або не зареєстровані в базі даних УДЦР, призведе до відповідних наслідків – аж до відключення таких мобільних телефонів операторами мереж мобільного зв`язку. Телефони, зареєстровані операторами до 1 вересня 2009 року, вважаються легальними.

Водночас, як повідомляв УНІАН, оператори мобільного зв`язку звернулися до НКРС з проханням про перенесення термінів впровадження автоматичної системи обліку телефонів в мережах операторів до кінця 2009 року у зв`язку з тим, що впровадження таких систем вимагає часу і коштів, а поки не визначені технічні вимоги до таких систем тощо. НКРС поки не ухвалила рішення щодо цих звернень, і поки передача кодів IMEI легальних телефонів, зареєстрованих в базі даних УДЦР, проводиться в ручному режимі.

Рішеннями НКРС передбачено, що, починаючи з 31 липня цього року, оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій базі даних УДЦР.

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюють на заводі під час виготовлення і використовують для ідентифікації телефону в мережі оператора.