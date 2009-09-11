Компанія «Оболонь» покаже свій солодовий завод

Компанія «Оболонь» 16 вересня проведе прес-тур на свій солодовий завод (Хмельницька область, смт. Чемерівці). Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, під час прес-туру розкажуть про підсумки роботи заводу, тонкощі солодового виробництва та тенденції на пивоварному ринку.

У повідомленні зазначають, що основним аргументом будівництва солодівні стало бажання компанії «Оболонь» зменшити залежність від зовнішніх ринків солоду. "Крім того, власне виробництво сировини дає можливість контролювати її якість, що в результаті забезпечує високу якість кінцевого продукту - пива", - йдеться у повідомленні

Об’єми інвестицій склали $100 млн.

У компанії наголошують, що солодовий завод у Чемерівцях – одне з найсучасніших підприємств Європи за рівнем оснащення та досконалості процесів, для комплектації виробництва обирали провідні світові компанії.

Робота солодового заводу дає можливість сільгоспвиробникам регіону збувати свою продукцію. Однак, за прогнозами компанії, зважаючи на падіння пивного ринку, відбудеться спад виробництва пивоварного солоду.