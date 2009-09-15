TМ «Щедрий дар» пригощала дітей млинцями (фото)

На традиційному щорічному Сорочинському ярмарку ТМ «Щедрий дар» подарувала дітям справжнє свято: вона частувала усіх малюків українськими млинцями, які смажили професійні кухарі на рідній полтавській олії «Щедрий дар», та подавали до столу із запашним полтавським медом. Про це повідомила прес-служба компанії.

У рамках акції від ТМ «Щедрий дар» дітей розважав аніматор Щедрик, котрий проводив веселі конкурси. За участь у них діти отримували призи – бандани з соняшниками та логотипом ТМ «Щедрий дар» (щоб не припікало сонечко).

Біля намету працював професійний фотограф, який фотографував юних гостей. Найяскравіші моменти свята батьки зможуть побачити на сайті «Щедрий дар» у розділі фотогалерея. http://gallery.sdar.com.ua/

Дорослі мали змогу придбати олію «Щедрий дар» та іншу продукцію компанії-виробника «Кернел-Трейд» ( ТМ «Стожар», ТМ «Чумак», ТМ «Маринадо») за спеціальною ціною.

Родзинкою свята став особливий подарунок учасникам ярмарку від ТМ «Щедрий дар» - виступ популярної групи «ТІК».