У Німеччині виявили насіння генетично модифікованого льону

Генетично модифіковане насіння льону знайшли в землі Баден-Вюртемберг у Німеччині. Експерти припускають, що цей продукт нині є не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах ЄС.

Експертиза підтвердила наявність забороненого насіння у багатьох пробах. Як повідомив міністр з питань сільського господарства землі Баден-Вюртемберг Петер ГАУК, безпосередньої небезпеки для здоров`я людей немає, однак інші країни ЄС вже поінформовано про знахідку.

Генетично модифіковане насіння льону походить переважно з Канади. Німецький міністр з питань сільського господарства Ільзе АЙГНЕР закликала керівництво земель якомога швидше вилучити насіння видозміненого льону з продажу. П.ГАУК прагне домогтися заборони на імпорт насіння льону з Канади у всьому Європейському Союзі.

Експерти провели перевірки в мережах великих пекарень, які продають хліб з вмістом насіння льону, що вважається продуктом здорового харчування. Також під підозру потрапили мюслі та олія з льону. Представники об`єднання пекарів Німеччини вже висловили своє обурення, оскільки хоча й про шкоду для здоров`я від такого продукту даних і немає, завезення його до Німеччини є порушенням умов постачання для пекарень та нормативних приписів ЄС. Обурення можна зрозуміти, адже німецькі пекарі не мають права використовувати генетично модифіковану продукцію у своєму виробництві.

Комерційне вирощування виявленого в Німеччині сорту льону «CDC Triffit» у Канаді є забороненим ще з 2001 року. У Європі дозволу на завезення цього сорту не було ніколи. Обставини інциденту з’ясовують. Представники організації "Грінпіс" уже заявили, що цей випадок є доказом того, що творці генетично змінених організмів не здатні контролювати їхнє поширення. На їхню думку, зарадити ситуації може лише глобальна заборона генетично модифікованих рослин в усьому світі.

“Німецька хвиля”