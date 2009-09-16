У жовтні в української армії закінчаться харчі

Генеральний штаб Збройних сил попросив президента Віктора ЮЩЕНКА сприяти збільшенню фінансування армії цього року.

Про це на нараді в Хмельницькій області повідомила глава Секретаріату президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО. За її словами, відповідну телеграму на ім`я глави держави надіслав начальник Генштабу ЗС Сергій КИРИЧЕНКО.

Відповідно до інформації фінансового департаменту Міністерства оборони, в армії, зокрема, вистачить коштів на фінансування військових тільки до 9 жовтня. Крім того, не вистачає 110 мільйонів гривень для забезпечення молодого поповнення осіннього призову.

Також у Збройних сил немає коштів на придбання мила й миючих засобів, а військові частини відключають від зв`язку.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, в армії немає грошей і на те, щоб повернути з-за кордону українських миротворців.

Нагадаємо, на думку представників Генштабу Збройних сил, фінансування армії, закладене в проект держбюджету на 2010 рік, призведе до її руйнування. Військові потребують щонайменше 19,8 мільярда гривень на рік, тоді я к у бюджеті закладена цифра 12,734 мільярда гривень, причому з урахуванням спеціального фонду.

На переконання експертів, наступного року українська армія не має перспектив розвитку.

У серпні представники Збройних сил вже заявляли, що вони вичерпали фінансові ресурси, виділені їм на цей рік. Свідченням цього стали, зокрема, відключення від електроенергії військових частин.

ТСН