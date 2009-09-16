Киян знову запрошують на сільськогосподарські ярмарки

19 вересня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці проведуть 4 сільськогосподарські ярмарки, повідомляє прес-служба КМДА.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

19 вересня ярмарки відбудуться:

- у Голосіївському районі на вул. Паньківській,

- у Дарницькому районі на вул. Л.Руденко,

- у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109,

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.