Мережа ProStor відкрила магазин у Запоріжжі

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 17 вересня відкрила магазин в Запоріжжі, який став дев`ятим магазином мережі в місті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 98,40 кв. м, торгова – 80,99 кв.м.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.

На вересень 2009 року мережа складається з 107 магазинів в різних областях України (Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, АР Крим). Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».