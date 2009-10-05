У Черкаській області викрили підпільну гуральню

Порушили кримінальну справу

Підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки в приватному домоволодінні виявили працівники відділу податкової міліції Смілянської ДПІ у місті Кам’янка Черкаської області. В гаражі місцевого жителя знайшли понад 1160 літрів водно-спиртової суміші. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, зразки виявленої водно-спиртової суміші направили на експертне дослідження. Порушили кримінальну справу.

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