У Черкаській області викрили підпільну гуральню
09:00, 05 жовтня 2009Права споживачів
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Порушили кримінальну справу
Підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки в приватному домоволодінні виявили працівники відділу податкової міліції Смілянської ДПІ у місті Кам’янка Черкаської області.
В гаражі місцевого жителя знайшли понад 1160 літрів водно-спиртової суміші.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, зразки виявленої водно-спиртової суміші направили на експертне дослідження. Порушили кримінальну справу.
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