У Черкасах створять "Службу утримання зелених насаджень", яка опікуватиметься всіма наявними насадженнями, газонами, квітниками та плануватиме нові.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Черкас Андрій ДЗЮБА, в місті зараз немає бачення розвитку зеленого господарства. Висаджують дерева, розбивають клумби, однак роблять це хаотично, непланомірно, без уявлення цілісної картини.

"Служба утримання зелених насаджень" запрацює вже наступного року.