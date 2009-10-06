У Черкасах створять "Службу утримання зелених насаджень"
09:00, 06 жовтня 2009Права споживачів
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Запрацює вже наступного року
У Черкасах створять "Службу утримання зелених насаджень", яка опікуватиметься всіма наявними насадженнями, газонами, квітниками та плануватиме нові.
Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Черкас Андрій ДЗЮБА, в місті зараз немає бачення розвитку зеленого господарства. Висаджують дерева, розбивають клумби, однак роблять це хаотично, непланомірно, без уявлення цілісної картини.
"Служба утримання зелених насаджень" запрацює вже наступного року.
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