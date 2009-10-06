У Житомирі можуть обмежити водопостачання

У Житомирі через відсутність опадів можуть обмежити водопостачання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Юрія ЗАБЕЛУ.

"Якщо через місяць не буде дощу, на Житомир вода подаватиметься за графіком", - сказав губернатор. "Точний графік подачі води поки що не визначений", - додав він.

Ю.ЗАБЕЛА зазначив, що в облдержадміністрації спецкомісія вивчить можливість подачі води на місто за умови абсолютної відсутності опадів у місячний термін.

За дорученням Ю.ЗАБЕЛИ очолить цю комісію перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир ЗАГРИВИЙ.

Як повідомили УНІАН у КП "Житомирський водоканал", вказана проблема виникла в місті у зв`язку з відсутністю опадів. Через відсутність дощів у регіоні, у річці Тетерів мало води і її притік є мінімальним. Для вирішення проблеми КП "Житомирський водоканал" щодоби перекачує 25-30 тис. кубометрів води знизу до верху для забезпечення водного балансу у водосховищі "Відсічне", з якого підприємство бере воду для обласного центру. Ця практика існувала й раніше в посушливі роки.

Також в області вже розпочали роботу зі встановлення насосної станції на річці Тетерів для перекачування в разі потреби води з річок Гуйва і Гнилоп’ять в міське водосховище «Відсічне».