На Чернігівщині викрили підпільне підприємство з виробництва пального

Управління СБУ в Чернігівській області викрило підпільне підприємство з виробництва пального.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

Встановили, що група мешканців м. Прилуки налагодила підпільне виробництво пального, використовуючи при цьому газовий бензин сумнівного походження та інші компоненти, які закуповувалися за готівку без відображення операцій у бухгалтерських документах.

Отримане кустарним шляхом пальне низької якості підприємці збували за допомогою приватного підприємства, яке не сплачувало акцизний збір за вироблену продукцію. У такий спосіб лише протягом останніх трьох місяців виробили та реалізували близько 28 тис. літрів пального на загальну суму понад 100 тис. грн.

Співробітники спецслужби припинили діяльність учасників злочинної групи під час спроби реалізації виготовленої партії бензину в кількості майже 2,5 тис. літрів одному з вітчизняних підприємств.

Дослідження зразків нафтопродукту, який виробляли зловмисники, показало, що він не відповідає вимогам стандартів.

На даний час щодо одного з організаторів нелегального виробництва Управління СБУ порушило кримінальну справу за ч.2 ст.204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) та ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.