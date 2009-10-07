У вересні яйця подорожчали на 4,2%

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3% у порівнянні з серпнем 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики

Найбільше (на 4,2%) подорожчали яйця. На 2–0,5% зросли ціни на молоко, тваринні жири, сметану, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, масло, олію.

Водночас, на 4,1% подешевшали овочі, на 1,6% – фрукти, на 0,5% – цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,1%, тютюнові вироби – на 0,9%.

Не дуже тішать тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, які зросли на 0,4%. Зате подешевшали санаторно-курортні послуги на 2,8%.

У сфері охорони здоров’я зростання ціни 0,7% пояснюють подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,4%.