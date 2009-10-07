Вінницькі будівельники отруїлися курками-гриль

У Вінницькій області з гострим отруєнням до лікарні потрапили 10 будівельників, які у Києві повечеряли курками-гриль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

За даними МНС, 10 працівників столичної будівельної організації "Еверест-Буд" 5 жовтня самостійно звернулися до інфекційного відділення Шаргородської центральної лікарні на Вінниччині та були госпіталізовані з ознаками гострої кишкової інфекції у стані середньої важкості.

Вони скаржилися на нудоту, загальну кволість, болі в животі, підвищення температури тіла до 38-39 градусів.

Всім захворілим поставили попередній діагноз "гастроентероколіт", і вони отримують адекватну терапію.

Як зазначили в МНС, відомо, що 3-го жовтня будівельники безпосередньо на будівельному майданчику у Києві повечеряли придбаними в одному з супермаркетів на Залізничному шосе курками-гриль, а також картоплею, салатом зі свіжих помідорів та огірків.