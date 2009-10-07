«Живчик» запрошує на День народження

Улюбленому сімейному напою українців «Живчику» 5 жовтня цього року виповнилося 10 років!

Тож веселий напій українців запрошує всіх, і дорослих, і дітей, відсвяткувати цю подію разом. У програмі свята – веселі мультфільми «Живчик та його друзі» на великому екрані, цікаві конкурси, солодкий стіл та подарунки.

Святкування відбудеться у п’ятницю, 9 жовтня, о 14.00 у кінотеатрі «Баттерфляй» на Петрівці (пр-т Московський, 6).