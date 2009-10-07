Виробництво пива в Україні скоротилося на 14%

Виробництво пива в Україні за січень-вересень 2009 року знизилося на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. - до 242 млн. дал.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучила сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

Вона відзначила, що первинний продаж пива за вказаний період впав на 9%, а вторинний (роздріб) – більш ніж на 20%. Водночас, змінилася структура продажів – збільшується економ- і середній цінові сегменти, тоді як преміальний і субпреміальний сегменти скорочуються.

За даними Г.КОРЕНЬКОВОЇ, за січень-вересень на 2% скоротився експорт українського пива і на 11% знизився імпорт пива до України.

Фахівець зазначила, що через зниження виробництва і продажу пива, скорочуються надходження від галузі до бюджету. Вона також додала, що через зміну акцизів на пиво компанії змушені були підвищити ціну на продукт, і пиво подорожчало в середньому на 17%.

Г.КОРЕНЬКОВА пояснила падіння виробництва і продажів економічними чинниками (падінням купівельної спроможності, підвищенням цін на пиво внаслідок знецінення національної валюти і погіршенням фінансового стану торгових мереж), а також зміною податкової політики щодо пива.