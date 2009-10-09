У Криму відпочило на 13% менше людей, ніж минулого року

Крим з початку року відвідали понад 4 млн. 786 тис. відпочивальників – це на 13%, або майже на 717 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Як зазначається в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має у своєму розпорядженні УНІАН, різними видами транспорту в автономію прибули 5 млн. 367 тис. осіб.

На 9 жовтня в Криму працюють 230 здравниць, коефіцієнт заповнюваності становить 44,5%. Торік у цей період функціонувало 242 курортних установи, коефіцієнт був на 2,8% вище.

Нагадаємо, зниження кількості туристів у Криму чиновники пояснюють світовою економічною кризою. Від неї постраждав не лише Крим, але й курортні конкуренти регіону, кажуть у Міністерстві туризму автономії.