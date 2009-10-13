З 1 листопада до Києва повернуться старі тарифи на тепло та воду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд домовився з мерією Києва про повернення з 1 листопада старих тарифів на тепло та гарячу воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу перед своїм відльотом з робочою поїздкою до Луцька.

«Нарешті досягнуто повне порозуміння з керівництвом Києва, і на вимогу Кабінету міністрів прийнято спільне рішення – з 1 листопада 2009 року повернути старі тарифи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що мерія Києва у червні суттєво й необґрунтовано підвищила тарифи.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, така домовленість досягнута за допомогою аргументів - судових рішень і можливого застосування штрафних санкцій.

«Переговорний процес тривав навколо того, що зобов’язані виконувати судові рішення і рішення уряду, зобов’язані, тому що це і є правова держава. Ось навколо чого йшов переговорний процес», - пояснила вона.