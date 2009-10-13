З 14 жовтня в Україні змінили правила набору телефонних номерів

У ніч з 13 на 14 жовтня в Україні замість «8» буде введений новий міжнародний формат префікса міжнародного і міжміського телефонних номерів.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації зв`язку (Держзв’язку) і Національній комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

За даними НКРЗ, 14 жовтня о 00:00 усі оператори телекомунікацій України замінять національний (міжміський) префікс „8” на „0”, міжнародний префікс „8-10” на „0-0”.

Водночас, за даними Держзв’язку, термін одночасної дії старих і нових форматів національних кодів зон призначення і національних ідентифікаційних кодів операторів у міжоператорській взаємодії «діятиме протягом однієї доби, тобто до 15 жовтня 2009 року».

Такий короткий термін переходу, за даними Держзв’язку, обумовлений наявністю на мережах фіксованого зв`язку компанії значної частки застарілих аналогових АТС.

За даними Держзв’язку, в мережах мобільного (рухомого) зв`язку, які побудовані виключно на цифровому устаткуванні, оператори «можуть забезпечити одночасне використання старих і нових форматів кодів до кінця листопада 2009 року.

Втім, як повідомили УНІАН у прес-службах операторів зв`язку, оператори встановлюють різні терміни переходу на нові формати префікса.

Зокрема, абоненти Beeline, до якого входять оператори мобільного зв`язку «Українські радіосистеми» і «Голден Телеком», після переходу України на нові формати префіксації зможуть до 15 січня 2010 року набирати номери як у новому, так і в старому форматах.

Абонентам «Київстару» можливість набирати номери двома способами буде доступна не менш як один місяць з моменту переходу на нові формати, оператор «Інтертелеком» забезпечить одночасне використання старих і нових форматів кодів до 30.11.2009, компанія УМС - до лютого 2010 року і т.д.

Надалі, після повного переходу на нові формати набору префіксів телефонних номерів, у кожного оператора працюватиме автовідповідач, що інформуватиме про новий порядок набору.

За даними НКРЗ, комісією переоформлені дозволи на використання номерного ресурсу операторам телекомунікацій, які використовують ідентифікаційні коди мереж і коди альтернативного вибору маршрутів і мереж.

Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку України від 29.09.2008 № 1200 "Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України", з 14 жовтня 2009 року в Україні буде змінений порядок набору міжміських і міжнародних номерів (вихід на ці мережі за рахунок набору префіксів міжнародного і міжміського набору).

З 14 жовтня ц.р. для виходу на міжміську телефонну мережу необхідно буде замість префікса "8-0" набрати префікс "0". Для виходу на міжнародну телефонну мережу замість префікса "8-10" – префікс "0-0".

Таким чином, з цієї дати для дзвінків в інше місто України або іншу країну, а також на мережу оператора мобільного зв`язку (де використовується принцип міжміської префіксації), першою цифрою набору стає 0, а не 8, як було раніше і залишається ще сьогодні.

Так, для міжміських телефонних розмов необхідно замість префікса «8» набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім код потрібного міста (без першої цифри «0» в існуючому коді), далі без інтервалу - номер телефону абонента, який викликається. Для дзвінків на номери телефонів абонентів операторів мобільного зв`язку необхідно замість префікса «8» набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім - код мережі оператора мобільного зв`язку (без першої цифри «0» в існуючому коді) і номер телефону абонента, який викликається.

Для внутрішньообласних телефонних розмов необхідно замість префікса «8» набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), подальший набір номера (окрім абонентів Київської області) залишається без змін. Для Київської області вводиться новий власний код «45» замість коду «044».

Для здійснення міжнародного виклику замість міжнародного префікса «8-10» необхідно набирати новий префікс «0-0», тобто «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім - знову «0», далі без інтервалу - код країни, код міста і номер телефону абонента.

Зміниться з 14 жовтня і порядок набору номерів глобальних і інших послуг: формат набору послуги "8-900" зміниться на "0-900", послуги "8-900-30" на "0-900-30", послуги "8-800" на «0-800