Українцям повернули 1,4 млн. грн. за неякісні комунальні послуги

Жителям України повернули 1,377 млн. грн. за неякісні, або невчасно надані комунальні послуги у попередньому опалювальному сезоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Олександр МАЗУРЧАК під час позачергового розширеного засідання колегії Міністерства ЖКГ.

«Згідно з постановою Кабміну, необхідно робити перерахунок оплати за неякісні або не вчасно надані послуги. На сьогодні на 1 млн. 377 тисяч був зроблений перерахунок у бік зменшення за попередній опалювальний сезон», – сказав він.

Також О.МАЗУРЧАК акцентував увагу на тому, що в регіонах, де планують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, необхідно в кожному житловому будинку провести громадські слухання.