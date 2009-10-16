Тернопільська облрада вимагає підвищити мінімальну зарплату

Тернопільська обласна рада вимагає від Верховної Ради та Кабінету міністрів України підвищити мінімальну зарплату та рівень прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли депутати на позачерговій сесії. З відповідною ініціативою виступила фракція Партії регіонів, однак голова фракції ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК зауважив, що в їхньому проекті не сказано, до якої саме суми має бути підвищено мінімальну зарплату, мінімальну пенсію та прожитковий мінімум. Натомість, після виступу голови обласної ради профспілок Андрія ПРИСЯЖНОГО, О.СИРОТЮК уже запропонував взяти за основу проект звернення профспілок. А оскільки, згідно з регламентом облради, пропонувати свої проекти можуть лише депутати та облдержадміністрація, О.СИРОТЮК вніс звернення профспілок як альтернативний проект фракції ВО “Свобода”.

Відтак, проект Партії регіонів набрав 34 голоси із 84 присутніх депутатів (50 депутатів не голосували, з них 48 депутатів – із фракції ВО “Свобода”). Натомість альтернативний проект підтримали 83 із 84 депутатів.

У прийнятому зверненні, зокрема, сказано, що на фоні підвищення інфляції швидкими темпами зменшується купівельна спроможність громадян. “Розмір прожиткового мінімуму є заниженим, він залишився на рівні дворічної давності. Депутати висунули вимогу визначити об’єктивний прожитковий мінімум згідно з законодавством, встановити з 1 січня 2010 року мінімальну зарплату на рівні не меншому за розмір прожиткового мінімуму, а посадовий оклад – на рівні не меншому за мінімальну зарплату.