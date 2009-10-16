Україна посилила контроль на кордоні через спалах у Росії чуми свиней

Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні з метою недопущення поширення на територію України вірусу африканської чуми свиней, спалах якої зафіксовано у Російській Федерації, у тому числі й у суміжних з Україною областях.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби, у зв’язку з цим з 16 жовтня українсько-російська ділянка державного кордону охоронятиметься у посиленому режимі, а у пунктах пропуску здійснюватимуть спільний прикордонно-митний контроль усіх транспортних засобів, які прямують на територію нашої держави з РФ.

З 18 жовтня буде обмежено пропуск транспортних засобів через місцеві перепускні пункти: увесь транспорт, крім рейсових автобусів, спрямовуватиметься у найближчі пункти пропуску міжнародного та міждержавного сполучення для проходження митного, ветеринарного та інших видів контролю.

Також посилять оглядову роботу в залізничних пунктах пропуску, де усі пасажирські вагони оглядатимуть спільні групи, до складу яких залучатимуться представники Державного департаменту ветеринарної медицини.

У прикордонних районах та населених пунктах, що розташовані безпосередньо біля державного кордону, буде посилено контроль за дотриманням режиму державного кордону з метою перекриття ймовірних шляхів переміщення через державний кордон диких та домашніх тварин, а також контрабанди м’яса й м’ясопродуктів, у зв’язку з чим створюються спільні з представниками Державного департаменту ветеринарної медицини та митними органами групи.

Прикордонне відомство просить громадян з розумінням поставитися до вимушених додаткових заходів контролю та тимчасових незручностей під час перетину державного кордону.

Як повідомлялося, на даний час африканська чума свиней зареєстрована у семи суб’єктах РФ, в том числі у шести регіонах Південного федерального округу: в Північній Осетії, Чечні, Інгушетії, Ставропольському і Краснодарському краях та в Ростовській області. Вірус АЧС безпечний для людини, проте завдає великих економічних збитків, оскільки всіх інфікованих тварин доводиться забивати.