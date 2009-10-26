На Львівщині шукали найбільший гарбуз

У селі Раковець Пустомитівського району на Львівщині 25 жовтня проходило «Свято врожаю», в рамках якого вибирали найбільший гарбуз.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, у програмі свята – ремісничий та продуктовий ярмарки, виставка продуктів бджільництва, виступи гумористів та фольклорних самодіяльних колективів.

Крім того, на ярмарку представили унікальну народну кухню: куліш, бограч, рубці, бануш, грибна юшка, вареники, пампухи, бігос, «українські гамбургери» – чорний хліб із шкварками і квашениною.

Організаторами «Свята врожаю» виступили громадські організації «Раковець», «Спільнота», Головне управління сільського господарства і продовольства Львівської ОДА та Львівська облспоживспілка.

Довідка УНІАН. Село Раковець Пустомитівського району розташоване за 25 км від Львова. Це мальовниче село відоме завдяки цілющому джерелу з вмістом срібла, біля якого, за легендою, тричі з’являвся лик Пресвятої Богородиці.