Через отруєння грибами госпіталізували подружжя
11:35, 27 жовтня 2009Права споживачів
0 0
На Волині подружжя отруїлося грибами. Інцидент стався напередодні в Ратнівському районі.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області, подружжя – 39-річного чоловіка та його 30-річну дружину з діагнозом отруєння грибами госпіталізували до реанімаційного відділення Ратнівської центральної лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter