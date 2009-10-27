Держспоживстандарт забракував 3,8% будівельних матеріалів

Протягом третього кварталу 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту в справах захисту прав споживачів забракували та зняли з реалізації 3,8 % перевірених у торговельній мережі будматеріалів. Із перевірених 2,83 млн. одиниць будівельних матеріалів забракували 108 тис. одиниць.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомлять, що порушення були у 512 суб’єктів господарювання із перевірених 549. Під час перевірок виявили порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, Правил роздрібної торгівлі непродовольчих товарів та інших нормативних документів. Найбільш характерними порушеннями вимог законодавства про захист прав споживачів під час реалізації будівельних матеріалів були: відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки (40,2 %); відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар (50 %); невідповідність вимогам нормативних документів (15 %).

Майже у кожній області встановлені факти реалізації будівельних матеріалів без інформації про найменування та місцезнаходження виробника, назви виробу, дати виготовлення, строку придатності, марки тощо.

Через відсутність необхідної інформації про товар найбільше будівельних матеріалів забракували та зняли з реалізації в Сумській (11785 шт.), Луганській (6502 шт.), Чернівецькій (6117 шт.), Миколаївській (3900 шт.), Херсонській областях (3106 шт.) та у м. Севастополь (5900 шт.).

Під час перевірок встановили непоодинокі факти реалізації будівельних матеріалів без супровідних документів щодо якості та безпеки. Найбільше таких товарів виявили у Хмельницькій, Харківській, Херсонській та Рівненській областях.

За результатами перевірок протягом третього кварталу 2009 року до адміністративної відповідальності притягнули 485 осіб, загальна сума штрафів склала 64,64 тис. грн. На 396 суб’єктів господарювання накладено адміністративно-господарських санкцій на суму 289,73 тис. грн.