Україна здатна забезпечити себе м'ясом у повному обсязі

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК запевняє, що країна здатна забезпечити своє населення власною м`ясною продукцією в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 28 жовтня на прес-конференції в Донецьку.

«Сьогодні, на моє переконання, маючи той ресурс, який є в секторі сільськогосподарського виробництва, ми можемо себе забезпечити м`ясом у повному обсязі», - сказав міністр. І додав, що можна забезпечити м`ясом країну «в першу чергу, відповідно до купівельної здатності, яка є реалією сьогоднішнього дня, протягом року, максимум двох». «А потім щороку нарощувати обсяги для того, щоб бути гравцем і на інших ринках, і підвищувати рівень внутрішнього споживання відповідно до того, як буде зростати платоспроможний попит населення», - відзначив Ю.МЕЛЬНИК.

Він повідомив, що за офіційною статистикою в Україні сьогодні припадає на одну людину близько 40-42 кг споживання м`яса на рік, що «надзвичайно мало з погляду повноцінного харчування, проте, навіть ця цифра значною мірою заповнюється за рахунок імпорту».

Також міністра непокоїть те, що Україна сьогодні імпортує низькосортну м`ясну продукцію. «Я хотів би звернути увагу, що сьогодні, на превеликий жаль, в Україну імпортують низькосортну продукцію», - сказав Ю.МЕЛЬНИК. Він нагадав, що країна, наприклад, цього року планує експортувати 20 млн. тонн зерна, але достатньо було б переорієнтовувати в тваринництво лише 3 млн. тонн зерна, щоб замінити імпорт м`яса.

Ю.МЕЛЬНИК переконаний, що Україна має обстоювати свої позиції. «Думаю, що за системної роботи міністерства та підтримки уряду ми зможемо цього досягти, і вирівняти диспропорції, які є між Україною та іншими членами СОТ у подвійних стандартах», - відзначив міністр.

«У нас є цілий комплекс заходів. На превеликий жаль, сьогодні далеко не всі вони реалізовані як з погляду державної підтримки, так і з погляду труднощів у захисті свого ринку від експансії низькосортної сировини тваринного походження на внутрішній ринок», - констатував Ю.МЕЛЬНИК.

Міністр переконаний, що за спільної підтримки можна досягти значних результатів: «Я впевнений, що зусилля міністерства, громадських, професійних організацій створять умови для впровадження таких інноваційних проектів, як сьогодні «АПК-Інвест» зі свинарства у Донецькій області, комплекс «Агромакс» з птахівництва у Київській області або «Українська молочна компанія» у Київській і Чернігівській областях».

На думку Ю.МЕЛЬНИКА, перераховані агрокомплекси - це «приклад того, що навіть за сьогоднішніх умов, якщо є ефективне управління бізнесу, якщо думають не лише про дотації, а й про собівартість виробництва і формування конкурентоспроможності продукції.., обов`язково отримують результат».