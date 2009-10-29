Кабмін встановив мінімальну роздрібну ціну на вино - 12 грн.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення встановити мінімальну роздрібну ціну на вино у розмірі 12 грн. за пляшку об`ємом 0,7 л.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

За його словами, згідно з документом встановлено також мінімальну ціну у розмірі 12 грн. за один літр вина в паперовій та інших упаковках.

Мінімальна ціна вводиться з 1 грудня на вітчизняні та імпортні вина, повідомив в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, виробники алкоголю в Україні заявляли, що необхідно терміново ввести мінімальні роздрібні ціни на вино. Так, директор з маркетингу ЗАТ «Алеф-Віналь» Анатолій КОГАН заявив: «Ми вимагаємо рівного ставлення до виробників вина, коньяку і горілки. І вимагаємо введення мінімальних роздрібних цін на вино на рівні 15 грн. за пляшку 0,7 л».

Мінімальні роздрібні і гуртово-відпускні ціни на алкоголь українського виробництва Кабінет міністрів запровадив з 15 листопада 2008 року.

Зокрема, мінімальна на горілку і лікеро-горілчані вироби становить 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна гуртово-відпускна ціна на коньяк «3 зірки» становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк «4 зірки» – 116,67 грн. і 140 грн. відповідно, на коньяк «5 зірок» – 133,33 грн. і 160 грн.

На інші спиртні дистиляти і спиртні напої мінімальна гуртово-відпускна ціна становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.