У Львівській області ввели карантин в усіх навчальних закладах

У Львівській області у зв`язку з ускладненням ситуації із захворюванням на грип та ГРВІ ввели карантин в усіх навчальних закладах.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови облдержадміністрації Ольга КУЛИК, голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ підписав розпорядження про оголошення на території області карантину.

Як повідомляв УНІАН, за даними ОДА, станом на 29 жовтня у Львівській області з офіційно підтвердженим діагнозом «пневмонія» померло 10 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров’я, порівняно з попереднім тижнем, цього тижня рівень захворюваності на грип та ГРВІ найбільше зріс у Львові - 81,73%.