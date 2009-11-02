Уряд планує знизити гуртові та роздрібні ціни на ліки від грипу

Уряд України має намір знизити максимальні гуртові та роздрібні ціни на ряд лікарських препаратів, які застосовуються для лікування і профілактики грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що 30 жовтня уряд прийняв постанову про фіксацію максимальних цін на окремі лікарські засоби та вироби медичного призначення, які після аналізу закупівельних цін на медикаменти виявилися дуже високими.

«Уже цю постанову скасовано і буде виставлено ті індикативні ціни, які відповідають гуртовим цінам виробників за межами України, – як на субстанції, так і на готові препарати», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою встановив граничний рівень цін на окремі лікарські засоби та вироби медичного призначення з метою стабілізації цінової ситуації на період епідемії грипу А/Н1N1.

Сьогодні, 2 листопада, на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання і власниками аптечних мереж Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд створить координаційну комісію з попередження зловживань при ціноутворенні на ліки.

«Координаційна комісія включатиме представників податкової адміністрації, Антимонопольного комітету, Державної інспекції з контролю над цінами і Державної інспекції з контролю над якістю ліків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр доручила Антимонопольному комітету, податковій адміністрації, Державній інспекції з контролю над цінами і Державній інспекції з контролю над якістю ліків детально розібратися з ціноутворенням на ліки.