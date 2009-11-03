Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 15 грудня

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правила реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2010 році.

Як повідомляє прес-служба центру, реєстрація розпочнеться о 09.00 15 грудня 2009 року, триватиме до 18.00 31 березня 2010 року та відбуватиметься в пунктах реєстрації.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК розповів, що майбутні абітурієнти повинні визначитися, в який вищий навчальний заклад вони бажають вступати. Потім необхідно ознайомитися з Правилами прийому вибраного навчального закладу, щоб дізнатися перелік конкурсних предметів, результати зовнішнього оцінювання з яких мають бути зазначені в сертифікаті. І тільки після того - прийняти рішення про те, з яких предметів складати тести.

У центрі пояснюють, що майбутнім абітурієнтам необхідно прийти до будь-якого пункту реєстрації, перелік яких розміщений на сайті УЦОЯО, та ознайомитися з правами і обов’язками особи, яка виявила бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання, а також умовами його проходження у 2010 році. Якщо ж з певних причин майбутній абітурієнт не може особисто прийти до пункту реєстрації, то Правилами передбачена можливість доручити реєстрацію довіреній особі.

Під час реєстрації треба буде подати паспорт (якщо ж станом на 15 грудня 2009 року майбутньому абітурієнту не виповнилося 16 років, і в нього ще немає паспорта, – свідоцтво про народження). Також – документ про отримання повної загальної середньої освіти (атестат). Тим, хто здобуде повну загальну середню освіту в 2010 році, – довідку з навчального закладу (зразок такої довідки розміщений на сайті Українського центру). Крім того, потрібно принести дві фотокартки розміром 3 х 4 см та два пластикових файли для зберігання документів формату А4.

Навчальні предмети, з яких вирішили проходити зовнішнє оцінювання, домашню адресу, телефон та інші дані реєстратор вводитиме до бази даних зі слів майбутнього абітурієнта. Ця інформація зазначатиметься на роздрукованому бланку реєстраційної картки. Водночас, на бланку реєстраційної картки потрібно буде написати заяву щодо участі в зовнішньому оцінюванні. Усі записи у картці кожен учасник реєстрації повинен особисто перевірити.

Після завершення реєстрації видається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з фотографією. Цей сертифікат буде пред’являтися під час проходження тестувань і вступу до вищого навчального закладу. А після завершення зовнішнього оцінювання його учасники отримають додаток до сертифіката, в якому будуть їхні результати.