АМК розкаже про порушення цінової політики щодо ліків та медпрепаратів

Антимонопольний комітет України сьогодні озвучить перші результати розслідування у сфері виробництва й торгівлі лікарськими засобами та медичними препаратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО вчора на брифінгу в Києві.

«Ми продовжуємо розслідування у сфері лікарських засобів і медичних препаратів. По всій території України слідчі групи комітету за підтримки співробітників СБУ, МВС і Держінспекції за цінами проводять перевірки діяльності великих гуртових постачальників лікарських засобів і медпрепаратів на території України, а також великих українських виробників цих товарів», - сказав він.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що на прес-конференції він озвучить перші результати цього розслідування й повідомить про факти порушень.

В.о. голови АМК також повідомив, що працює гаряча лінія за номером (044) 235-33-71, куди всі можуть дзвонити і повідомляти про порушення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет України висунув вимоги до гуртових і роздрібних фармацевтичних компаній утриматися від підвищення цін на лікарські засоби й медичні препарати, що використовують під час профілактики й лікування грипу.

Зокрема, АМК вимагає від учасників ринку медикаментів забезпечити незмінність цін на лікарські засоби «грипової» групи та такі вироби медичного призначення, як вартно-марлеві пов’язки тощо.

Вартість медикаментів має залишитися на рівні цін, що діяли на 23 жовтня 2009 року, наголошують в АМК.

“Якщо фармацевтичні компанії, зокрема аптеки, підвищили ціни, Комітет вимагає повернути їх до попереднього рівня. За інших умов АМК розглядатиме дії учасників ринку медикаментів як порушення конкурентного законодавства та застосовуватиме штрафні санкції до 10% річного обороту кожного з підприємств”, - наголошують у заяві АМК.

“Всій системі органів Антимонопольного комітету дано доручення здійснити перевірки виконання гравцями фармацевтичного ринку вимог Комітету та, у випадку виявлення неправомірних дій, застосувати жорсткі санкції й вийти з пропозиціями до відповідних державних інстанцій щодо позбавлення ліцензій на цей вид діяльності тих суб’єктів, які в сьогоднішній епідеміологічній ситуації у країні завищують ціни на медикаменти”, - прокоментував ситуацію О.МЕЛЬНИЧЕНКО.