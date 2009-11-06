Продаж мінеральних вод знизився

IDS Group, один з найбільших операторів на ринку мінеральних вод, прогнозує зниження своїх продажів за підсумками цього року на 6% - до 467 млн. літрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Києві директор з розвитку бізнесу і маркетингу компанії IDS Group Наталія МАТУСЕВИЧ.

За її словами, за підсумками січня-вересня об`єм продажів склав 360 млн. літрів.

Н.МАТУСЕВИЧ додала, що в 2010 році компанія очікує зростання продажів на 12% - до 523 млн. літрів.

Довідка УНІАН. Компанія IDS Group – один з найбільших операторів на ринку мінеральних вод. У компанію входять: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Трускавецький завод мінеральних вод «Акваріус», ЗАТ «ІДС» («Індустріальні і дистриб’юторні системи») та ВАТ «Нова».

Компанія випускає мінеральні води «Миргородська», «Моршинська», «Старий Миргород», «Трускавецька Аква-еко», «Трускавецька кришталева», «Аляска», «Сорочинська», а також є офіційним імпортером «Боржомі» в Україні.

Група компаній IDS Group є частиною міжнародної компанії IDS Borjomi International.