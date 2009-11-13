На Миколаївщині молоко подорожчало на 6,2%

Індекс споживчих цін у Миколаївській області в жовтні зріс на 0,5% у порівнянні вереснем. Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі цін Головного управління статистики в Миколаївській області.

В управлінні зазначили, що основною причиною зростання споживчих цін в області було подорожчання алкогольних напоїв, окремих товарів і послуг сфер охорони здоров`я, відпочинку та культури, ресторанного і готельного бізнесу, а також предметів домашнього вжитку, побутової техніки.

З початку року по Миколаївській області, як і по країні в загалом, ІСЦ складав 110,1%.

В облстаті повідомили, що в жовтні цього року на споживчому ринку Миколаївської області продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,3%. Найбільше зросли ціни на молоко, сир і яйця – на 3,4%, з них молоко – на 6,2%, сир – на 3,5%. Масло вершкове подорожчало на 4,2%, цукор – на 3,7%.

На непродовольчому споживчому ринку товарів і послуг області найбільше зростання цін спостерігалося у сфері охорони здоров`я – на 2,3%, подорожчала фармацевтична продукція – на 3,5%, амбулаторні послуги – на 1,7%, медико-консультативні послуги – на 5,8%, стоматологічні послуги – на 1,1%

Подорожчали туристичні послуги - на 6,2%, живі квіти – на 4,2%, газети і періодичні видання – на 2,5%, корм для домашніх тварин – на 1,6%, аудіотехніка, фотоапаратура та устаткування для обробки інформації – на 1%. Все це привело до підвищення цін у сфері відпочинку і культури загалом на 1,4%.

У сфері ресторанного і готельного бізнесу ціни зросли на 1%, що викликане подорожчанням харчування в ресторанах – на 3,1%, кафе, барах – на 1,6%, а також послуг, пов`язаних з тимчасовим проживанням, які підвищилися на 0,6%.