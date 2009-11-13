Держспоживстандарт забракував 24% кондитерських виробів

Протягом 9 місяців 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 91,5 т борошняних кондитерських виробів під час виробництва (на суму 571 тис. 870 грн.). Вимогам нормативних документів (НД) не відповідало 21,9 т продукції (на суму 204 тис. 660 грн.), що складає 24%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що протягом звітного періоду провели 240 перевірок підприємств різної форми власності, встановили 204 порушення.

Зокрема, це порушення контролю показників якості готової продукції (78% підприємств-порушників); порушення вимог маркування (61%); невідповідність органолептичних показників (25%); порушення використання засобів вимірювальної техніки (18%); порушення контролю показників безпеки готової продукції (17%); невідповідність фізико-хімічних показників (16%); недотримання контролю якості сировини (11 %); порушення умов зберігання сировини (4%); невідповідність мікробіологічних показників (2%); порушення вимог пакування (2%); вади товаро-супроводжувальної документації (1%).

Так, на одному з житомирських підприємств у партії борошняних виробів виявили порушення мікробіологічних показників: кількість МАФАМ, КУО в 1г продукту 1,6х105 та 2,0х105, при нормі не більше 5х103. У партіях тортів «Таврійський» та «Празький» одного з кримського виробників були виявлені бактерії групи кишкових паличок.

За результатами державного нагляду видано 202 приписи про усунення виявлених порушень; на 155 суб’єктів господарювання накладені штрафи на загальну суму 159 тис. 880 грн. за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД; складено 105 протоколів про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації; 96 підприємствам заборонили реалізацію всієї продукції; 86 підприємствам заборонили реалізацію продукції в кількості 13,6 т (на суму 107 тис. 340 грн.); склали 25 протоколів про адміністративні правопорушення в галузі метрології.