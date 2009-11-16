Adidas почне випускати кросівки вартістю 1 євро

Німецька компанія Adidas, другий за величиною виробник спорттоварів у світі, підтвердила намір запустити виробництво дешевих кросівок (вартістю один євро за пару) для населення країн третього світу. Про це 15 листопада повідомив представник компанії Ян РУНАУ, передає Deutsche Welle.

Очікується, що перша партія "одноєврового" взуття буде випущена в Бангладеш, пише The Independent Online. Утім, як зазначив Я.РУНАУ, остаточна вартість пари кросівок поки не визначена, і "один євро за пару" поки що є тільки концепцією, а не означає остаточну ціну за пару взуття.

Випуск так званого "одноєврового" взуття, як очікується, розпочнеться в 2010 році. Виробництво здійснюватимуть у рамках соціального проекту, за якого товари продаються за ціною собівартості, що покриває тільки вартість матеріалу і виготовлення.

Ініціатором проекту став банкір з Бангладеш Муххамад ЮНУС. У 2006 році він став лауреатом Нобелівської премії миру за розробку системи банківського мікрокредитування, що дало змогу одержати кошти тисячам бідних і таким, що потребували цього.