«Бісквіт-Шоколад» почав виготовляти новорічні подарунки

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших виробників кондитерскої продукції, почала масове виробництво новорічних подарунків для внутрішнього ринку. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У цьому році компанія планує виготовити близько 250 тисяч подарунків загальною вагою близько 120 тонн, що відповідає показникам минулого року, коли було продано 120,6 тонн святкових наборів.

Зазначають, що корпорація вже підписала низку угод з профспілковими організаціями Харкова та Харківської області про гуртові поставки подарунків.

Асортимент новорічних наборів нараховує 17 позицій вагою від 270 г до 1,43 кг. У подарунки традиційно входять шоколадні цукерки, помадні цукерки з різними начинками, шоколад та шоколадні сендвічі, карамель, ірис, цукерки на основі нуги та на вафельній основі.

Нагадаємо, в цьому році компанія планує збільшити продаж подарунків на зовнішні ринки, зокрема, у США, Німеччину, Ізраїль, Казахстан, країни Прибалтики тощо.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквит-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.