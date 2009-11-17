Останній рік відкинув пивоварну галузь України на 2-3 роки назад. Таку думку висловив президент одного з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв - ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН у своєму блозі на сайті “Української правди”.

«Останній рік відкинув економіку України на роки назад. По пивоварній галузі можу сказати, що це крок у минуле на 2-3 роки. І невідомо, що нас чекає у четвертому кварталі цього року та першому кварталі наступного», - зазначив О.СЛОБОДЯН.

«Для того, щоб планувати розвиток бізнесу, треба знати, що правила гри завтра не зміняться і не погіршаться. Планування – це дуже важливий елемент керування», - наголосив О.СЛОБОДЯН, додавши, що «Україна відсунулась у другу сотню країн за умовами ведення бізнесу».

За словами президента ЗАТ «Оболонь», «замість спрощення, яке обіцяли політики, весь час вносять зміни, які ускладнюють роботу. Зростає фактор бюрократа і чиновника. У держави нема ресурсів, щоб виконати обіцянки. Сьогодні для того, щоб приймались якісні закони, у парламенті мають бути присутні представники реального бізнесу».

«У країнах зі стабільною економікою та демократією кожен займається своєю справою, і підприємці впевнені, що парламент не "наламає дров". І як правило, національні інтереси держави й інтереси бізнесу співпадають, тож держава повинна допомагати бізнесу, тим самим піднімаючи рівень життя населення», - додав він.

Дуже багато років точиться розмова про те, що міжнародний капітал повинен мати якісь привілеї перед національним, натомість О.СЛОБОДЯН вважає навпаки. І наголошує, що саме національний капітал повинен мати привілеї. Іноземні компанії і так мають вільний доступ до фінансових ресурсів, великий досвід роботи у ринкових умовах. Натомість українські підприємства, які тільки розвиваються і не мають на що спертися, знаходяться в нерівних умовах перед фіскальними органами та корупціонерами всіх мастей.