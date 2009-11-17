Виробництво шоколаду в Україні скоротилося на 10,4%

В Україні в січні-жовтні 2009 року виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, скоротилося на 10,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року і становило 255 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому виробництво кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, за звітний період збільшилося на 5,7% порівняно з січнем-жовтнем 2008 року – до 221 тис. тонн.

У жовтні ц.р. виробництво шоколаду з вмістом какао становило 36,4 тис. тонн, що на 3,5% більше, ніж у вересні 2009 року, і на 5,1% менше, ніж у жовтні 2008 року.

Виробництво кондитерських виробів у жовтні ц.р. становило 25,1 тис. тонн, що на 11,6% більше, ніж у вересні 2009 року, і на 11% більше, ніж у жовтні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво шоколаду в Україні в 2007 році зросло на 8,8% – до 327 тис. тонн, кондитерських виробів – на 6,1%, до 253 тис. тонн.

У 2008 році виробництво шоколаду в Україні збільшилося на 5,3% – до 345 тис. тонн, кондитерських виробів – скоротилося на 2%, до 249 тис. тонн.