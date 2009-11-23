В Івано-Франківську проїзд подорожчає до 2 гривень

В Івано-Франківську з 1 грудня проїзд у міському автотранспорті коштуватиме 2 гривні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За їхньою інформацією, розглянувши звернення асоціації перевізників Івано-Франківська у зв’язку з ростом цін на пально-мастильні матеріали, запасні частини, витрат на заробітну плату та інших витрат, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради погодив новий граничний розмір тарифу на проїзд пасажирів у міському пасажирському автотранспорті загального користування.

Пропозицію підвищити тариф з 1 грн. 50 коп. до 2 гривень виконавчий комітет погодився затвердити лише тоді, коли приватні перевізники пристали на умову міського голови Віктора АНУШКЕВИЧУСА перевозити з 10.00 до 16.00 пенсіонерів без обмежень, а не у відповідності до кількості пільгових місць.

Згідно з рішенням, відділ транспорту і зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради внесе відповідні зміни до договорів на здійснення перевезень та паспортів маршрутів. Рішення набере чинності з 1 грудня 2009 року.