В Україні заборгованість із зарплати скоротилася на 0,5%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати на 1 листопада 2009 року скоротилася на 0,5% порівняно з 1 жовтня ц.р. і становить 1,671 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці й соціальної політики України, про це заявила міністр праці Людмила ДЕНИСОВА з посиланням на дані Держкомстату.

За словами міністра, за цей період борги із зарплати на економічно активних підприємствах скоротилися на 3% і на 1 листопада становили 1 млрд. 138,6 млн. грн., зокрема, на підприємствах державної форми заборгованість скоротилася на 5%, на підприємствах інших форм власності – на 3%.