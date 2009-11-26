На московських вокзалах запрацює безкоштовний інтернет

З 7 грудня на всіх залізничних вокзалах запрацює безкоштовний бездротовий інтернет (Wi-Fi), повідомили в Російській залізниці. Зона покриття безкоштовного Wi-Fi включатиме будівлі не тільки самих вокзалів, але й всіх об`єктів, розташованих на території вокзальних комплексів. Передбачається, що новою послугою користуватимуться щодня більше 1500 осіб.

У перспективі планують надавати безкоштовний доступ до інтернету на вокзалах всіх великих міст Росії, говорить начальник дирекції залізничних вокзалів Російської залізниці Сергій АБРАМОВ. Кінцева мета надавати Wi-Fi-доступ на всіх вокзалах, якими керує дирекція, уточнив представник компанії. Надалі для надання послуг бездротового інтернету дирекція створить спеціальну структуру, додав він.

Пілотний проект за поданням безкоштовного Wi-Fi був запущений в червні цього року на Курському вокзалі Москви, нагадує компанія. Wi-Fi на всіх вокзалах залишатиметься безкоштовним, ніяких планів щодо плати за користування інтернетом немає.

"Відомості"